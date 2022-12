Nach WM-Aus: Otto Addo hört als Ghana-Teamchef auf

Otto Addo ist nach dem WM-Aus nicht mehr Teamchef von Ghana. „Es war klar, dass ich nach der WM aufhöre. Meine Familie und ich sehen unsere Zukunft in Deutschland. Ich mag meine Rolle in Dortmund. Selbst wenn wir Weltmeister geworden wären, wäre es das Ende gewesen“, sagte der 47-Jährige am Freitag. Addo steht bei Borussia Dortmund im Nachwuchsbereich unter Vertrag.