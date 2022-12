Red Hot Chili Peppers kommen 2023 live nach Wien!

Kaum zu glauben, aber die würzigste Band dieses Planeten feiert 2023 tatsächlich ihren 40. Geburtstag. Die Red Hot Chili Peppers klingen aber noch immer so frisch und knackig wie eh und je, das haben sie nicht zuletzt auf ihren zwei aktuellen Platten „Unlimited Love“ (April 2022) und „Return Of The Dream Chanteen“ (Oktober 2022) bewiesen, mit denen sie natürlich beide Male an die Spitzenposition unserer Charts rauschten. Dort landete seit dem Millennium überhaupt nur ein Album nicht, aber „The Getaway“ war knapp dahinter in Lauerstellung.