Sturm reist ohne ein Quintett ins Spanien-Camp

Keine Spur von vorweihnachtlicher Ruhe beim SK Sturm: Die Grazer reisen am Freitag ins einwöchige Trainingslager nach Spanien. Bevor Jantscher, Hierländer und Co. an Urlaub denken können (ab 10. Dezember), wird noch in Marbella geschwitzt - drei internationale Testspiele gegen Almeria, Empoli und Nizza inklusive. Vorab gibt‘s aber noch News an der Transferfront und den ein oder anderen prominenten Abwesenden im Camp.