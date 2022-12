„Essen auf Rädern“ gegen das Wirtshaus-Sterben

Wie wertvoll Dorfwirtshäuser hierzulande noch sind, beweist Familie Wimmer aus Gaweinstal im Bezirk Mistelbach seit mehr als vier Jahrzehnten: An mindestens fünf Tagen die Woche heißt es in der Gemeinde: „Essen ist da!“ Bis zu 80 Portionen mit regionalen Speisen werden täglich von ihrem Gasthaus aus an ältere und pflegebedürftige Menschen ausgeliefert. In Zeiten von Wirtshaussterben, Energiekrise und Preissteigerungen wird es aber immer schwieriger der „Grundversorgung“ nachzukommen.