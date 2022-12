Abfahrt der Herren in Beaver Creek - ab 18.15 Uhr

Längst überfällig ist ein österreichischer Abfahrtssieg in Beaver Creek. Der Letzte in der Liste ist 2007 Michael Walchhofer. Auf der „Birds of Prey“ stehen diese Woche drei Weltcuprennen an, am Freitag (18.15 Uhr MEZ) und Samstag (18 Uhr) je eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G (18 Uhr). Favorit ist der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der nicht nur in Vorjahr triumphierte, sondern auch beim Saisonauftakt in Lake Louise ganz vorne war. Mit sportkrone.at sind Sie dabei.