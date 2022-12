Mega Pleiten-Serie geht bei Pöltl-Klub weiter

Nach 77 Punkten vor der Pause gelangen den Spurs nach dem Seitenwechsel nur mehr 34. Sechseinhalb Minuten vor Schluss war die Führung dahin. Pöltl fehlte beim Vorletzten der Western Conference nach seinem vorzeitigen Out gegen die Los Angeles Lakers am Sonntag wegen Knieproblemen. Auch Rookie Jeremy Sochan war noch nicht wieder fit. Devin Vassell erzielte 25 Punkte für die Texaner, die am Freitag die New Orleans Pelicans empfangen.