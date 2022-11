Erste Endergebnisse in der „Inseraten-Causa“ nahen

Kurz bevor ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Mittwoch und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (sie wird am Donnerstag befragt) vor dem ÖVP-Korruptionsausschuss in Wien aussagen müssen, gibt es in Niederösterreich Neuigkeiten in der Inseraten-Causa.