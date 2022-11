Alko-Lenker und Helferin verloren Führerscheine

Die Polizei Leonding wurde am Dienstag gegen 9.45 Uhr über einen vermeintlichen Alkolenker auf der L1388 Richtung Leonding informiert. Das Fahrzeug konnte wenige Minuten später in Hitzing, Gemeinde Wilhering, mit laufendem Motor am Straßenrand stehend wahrgenommen werden. Beim Aussteigen bemerkten die Polizisten ein weiteres, das sich im direkt angrenzenden Acker befand. Die 43-jährige rumänische Lenkerin des Pkw am Straßenrand und der 35-jährige rumänische Lenker des zweiten Pkw saßen im Fahrzeug der 43-Jährigen.