„Ein Essen im Gasthaus ist nicht mehr leistbar“

Viele Kunden sind in Not

Die Anzahl der Kunden in den Sozialmärkten steigt stetig, wie auch in jenen des Samariterbundes. Um sie noch weiter zu unterstützen, fiel am Dienstag der Startschuss für den „Suppentopf“ mit Neni-Chefin und Top-Köchin Haya Molcho. 300 Portionen köstliches Kartoffelgulasch wurden für die Kunden des Sozialmarkts in der Böckhgasse 2 in Meidling gekocht. „Viele unserer Kunden sind in Not, können sich ein Essen im Gasthaus nicht leisten“, weiß Filialleiterin Andrea Costea.