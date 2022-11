Nazi-Waffenarsenal im Einfamilienhaus gelagert

Rohrbomben. Schießende Kugelschreiber, wie aus James-Bond-Filmen. Maschinengewehre. Schwarzpulver. Nazi-Devotionalien in Hülle und Fülle - das biedere Einfamilienhaus in Baden bei Wien entpuppte sich als Nazi-Hölle. Vor Gericht in Wiener Neustadt (Niederösterreich) saß nun ein 53-jähriger Ingenieur und seine Ehefrau, Akademikerin, Anwalt Normann Hofstätter zur Seite.