Besondere Pop-Up-Aktion für Superstar P!nk in Wien

Bevor Superstar P!nk 2023 im Zuge ihrer „Summer Carnival Tour“ für zwei fulminante Stadion-Shows nach Wien kommt, erscheint nicht nur ihr neues Studioalbum, in Wien gibt es am Samstag ein ganz spezielles Event am Karlsplatz, bei dem man VIP-Tickets für die Show gewinnen kann. Wir haben alle Infos zusammengetragen.