Serbien-Coach: „Darum haben wir nicht gewonnen“

Dragan Stojković (Serbien-Teamchef):

„Wir haben in der Phase, wo wir das Spiel komplett unter Kontrolle hatten, zwei Kardinalfehler in der Abwehr gemacht. Auf diesem Niveau ist es gefährlich hoch zu stehen, wenn man in Führung liegt und der Gegner bei Kontern gefährlich ist. Darum haben wir nicht gewonnen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, drei Tore geschossen, viele Chancen herausgespielt, aber wir waren nicht schlau genug, um zu gewinnen. Wir sind frustriert, weil wir leichtfertig zwei Punkte verloren haben. Wir waren besser als Kamerun, aber sie haben auch gezeigt, dass sie nicht aufgegeben haben, nachdem sie mit 1:3 im Rückstand waren.“