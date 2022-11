Kamerun-Trainer Song erklärt Onana-Suspendierung

Onana habe in dieser Hinsicht „ausscheren“ wollen. „Aber er hat meine Entscheidung respektiert. Es ist wichtig, dass wir alle hier Teamgeist, Disziplin und Respekt zeigen“, sagte Song. Es gilt als höchst fraglich, ob der eigentlich gesetzte Stammkeeper gegen Brasilien am Freitag (20 Uhr) in die Startelf zurückkehrt. „Ich schütze lieber die Gruppe als das Individuum“, sagte der 46-jährige Trainer. Die Torwart-Position sei wichtig. „Aber wir sind mitten in einem wichtigen Turnier.“ Onana müsse da ganz einfach genauso die Regeln respektieren. "Wenn er das tut, kann er vielleicht in den Kader zurückkehren.