Kanada triumphiert erstmals beim Davis Cup

Arm in Arm feierten die Spieler, eingehüllt in ihre rot-weißen Flaggen, vor 9.522 Zuschauern den geschichtsträchtigen Triumph. „Wir hatten die ganze Woche eine unglaubliche Team-Energie und jeder hat 120 Prozent gegeben“, meinte Shapovalov, der nach zuvor zwei Niederlagen am Sonntag sein erstes Einzel in Málaga gewinnen konnte.