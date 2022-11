Cyberangriff auf IT der Nachrichtenagentur APA

Die IT-Systeme der APA - Austria Presse Agentur sind am Samstag Ziel eines Cyberangriffs geworden. Die betroffenen Bereiche seien umgehend isoliert und die sichere Wiederherstellung eingeleitet worden, teilte das Medienunternehmen am Sonntag in einer Aussendung mit. Zu keinem Zeitpunkt sei die Nachrichtenproduktion und der Betrieb von Kundensystemen beeinträchtigt gewesen, hieß es.