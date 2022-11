EU-Parlament nach Russland-Votum Ziel von Hackern

Erst am 23. November hatte das Europaparlament Russland aufgrund von „vorsätzlichen Angriffen und Gräueltaten“ Moskaus gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine offiziell als staatlicher Unterstützer von Terrorismus eingestuft. Ob der Angriff in Zusammenhang mit der Resolution steht, ist bisher unklar. Es gibt allerdings immer wieder Angriffe von Hackergruppen aus Russland auf Behörden westlicher Staaten.