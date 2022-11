Auch Mega-Aufholjagd reicht Mario Seidl nicht

Weltmeister Johannes Lamparter hat zum Abschluss des Saisonauftakts der Nordischen Kombinierer als Siebenter des Massenstarbewerbes doch noch ein Spitzenergebnis geschafft. Mario Seidl katapultierte sich am Sonntag nach zwei Langlaufstürzen mit einem famosen Sprung noch vom 47. auf den achten Platz. Der Sieg in Ruka ging schon wie am Samstag an Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hält nun schon bei 51 Siegen.