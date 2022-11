Ronaldos Elfer-Geschenk? „Das war total genial“

Dabei erinnerte der frühere Deutschland-Legionär an den umstrittenen Elfmeter, den Cristiano Ronaldo herausgeholt und verwandelt hatte. „Die Leute können über diesen Mann sagen, was sie wollen“, so Oliseh. „Seine Aktion war einfach schlau. Er war geduldig und hat genau auf den richtigen Moment gewartet, um einen Tick vor dem Verteidiger am Ball zu sein, der dann gar nicht mehr anders konnte, als ihn zu treffen. Das war total genial.“