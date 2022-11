Vor zwei Jahren gestorben: Messi denkt an Maradona

Diego Maradona starb am 25. November 2020. Einen Monat zuvor hatte er seinen 60. Geburtstag gefeiert. Maradona, 2010 Argentiniens und Messis Teamchef, hat der aktuellen Nummer 10 etwas Gewichtiges voraus: den Weltmeistertitel, für den, 1986 in Mexiko errungen, er heute noch in seiner Heimat vergöttert wird. Obwohl er seit zwei Jahren tot ist. Ganz Argentinien - und eben auch Lionel Messi per Insta-Story - gedachte am Freitag Maradonas.