Steht Messis Argentinien vor dem WM-Aus?

Gemeinsam mit den Experten Michi Konsel und Peter Stöger wirft Moderatorin Katie Weleba einen Blick zurück auf die Highlights und Schock-Momente an Tag drei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022, rund um Argentiniens Niederlage und Saudi-Arabiens 2:1 Überraschungserfolg. Welche Bedeutung solch eine Auftakt-Blamage für den Zusammenhalt und die Moral der Mannschaft haben kann und ob der anfängliche Favorit, Argentinien, mit Star-Kicker Lionel Messi bald die Koffer im Wüstenstaat packen muss - das sehen Sie in Teil 1 des „Krone“-WM-Studios.