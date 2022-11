Nach 1:2-Blamage: Messi fordert mehr Zusammenhalt

Nach der Auftakt-Blamage bei der WM in Katar hat Fußball-Superstar Lionel Messi den Zusammenhalt der argentinischen Nationalmannschaft gefordert. „Es gibt keine Entschuldigungen. Wir müssen nun vereinter sein, als je zuvor“, sagte der 35-Jährige nach dem peinlichen 1:2 am Dienstag im ersten Gruppenspiel in Lusail gegen Außenseiter Saudi-Arabien.