Asbest-Platten mit Flex und Bagger bearbeitet

Lange Jahre galt Asbest als Wunder-Material. Bis klar wurde, wie gefährlich der Stoff für die Gesundheit ist. Seit den 90ern ist Asbest verboten. Doch noch finden sich asbesthaltige Materialien auf Gebäuden und Dächern – so auch in Kaprun bei einem Gebäude, das am 16. Mai 2022 abgerissen wurde. Nachbarn hatten damals beobachtet, wie Bauarbeiter das mit asbest-haltigen Platten bedeckte Flugdach und Hauptdach abbrachen. Sie zeigten die Umweltgefährdung an. Deshalb mussten sich am Freitag ein Bauarbeiter (38) sowie der damalige Bauleiter (31) wegen Paragraf 181b StGB verantworten – dem vorsätzlichen umweltgefährdenden Behandeln und Verbringen von Abfällen.