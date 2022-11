Vier Millionen Euro für Hochwasserschutz sind fix

Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) zufolge würde ein großer Teil der Aufträge regional vergeben und sichere Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der umgesetzten Projekte. 2,4 Mio. Euro sollen in die Ökologisierung von Gewässern investiert werden. Es gibt grünes Licht für 16 Projekte, die mit Bundesmitteln in der Höhe von 2,4 Mio. Euro unterstützt werden und Investitionen in der Gesamthöhe von 4,7 Mio. Euro auslösen. Durch diese Projekte sollen etwa Querbauwerke wieder für Fische passierbar gemacht und Flussläufe renaturiert werden.