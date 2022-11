„Geschenke kaufst du nicht wie einen Liter Milch“

„Krone“: Früher gab es Sommer- und Winterschlussverkauf. Jetzt hat man das Gefühl, dass ständig ein Rabatttag oder eine Aktionswoche ist.

Christoph Teller: Wie Sie sagen, es wird immer mehr. Früher war der Winterschlussverkauf reglementiert. Mein Vater war Wirtschaftskämmerer und musste immer schauen, dass alle die gleichen Bedingungen haben. Der Handel sehnt sich das ja auch zurück, weil man sich heutzutage alles gegenseitig kaputtmacht.

Ernst Gittenberger: Das ist eine Frage des „First Mover“. Wer anfängt, hat die Aktionszeit auch am längsten. Und natürlich müssen auch alle anderen mitziehen. Auf der anderen Seite wissen wir auch von den Kunden aus der Studie, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt.

Teller: Die „Aktionitis“, im Fachterminus sind das die sehr frequenten, häufigen Verkaufsförderungsmaßnahmen, machen den Handel kurzfristig high und langfristig krank. Die Leute kommen, du musst etwas hergeben, ein Schnäppchen, und mit dem Preis runter. Krank macht das, weil die Deckungsbeiträge schwinden. Vor allem jetzt, wo wie das Amen im Gebet die Energierechnung kommt. Und da brauchst du dann natürlich zumindest den Profit, um das alles begleichen zu können. Das zweite ist der Gewöhnungseffekt bei den Kunden, wie Kollege Gittenberger sagt. Der Aktionspreis wird in den Köpfen zum Normalpreis. Und der Normalpreis wirkt dann so überteuert, dass ihn niemand mehr bezahlen will.