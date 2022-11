Herren-Abfahrt in Lake Louise - ab 20.30 Uhr LIVE

Dass er „einer der Leistungsträger sein werde in der Speed-Gruppe“, wisse er, das sei nichts Neues für ihn, erklärte Mayer. „Es wäre schön, mit einem Stockerlplatz nach Beaver Creek zu reisen. Ich brenne darauf, dass es endlich losgeht“, erklärte der dreifache Olympiasieger. Dritte Kraft im österreichischen Team ist Daniel Hemetsberger, der als Dritter in Kitzbühel in der vergangenen Saison seinen ersten Stockerlplatz errang und in Bormio und Wengen Vierter sowie in Courchevel Fünfter wurde. „Hinter den zwei Großen will ich heuer aufzeigen. Das Ziel sind Top-10-Plätze. Alles was weiter vorne ist, nehme ich natürlich gerne. Ich traue mir schon einiges zu, ich bin generell ganz gut drauf.“