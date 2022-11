Übler Zusammenprall: Kieferbruch, innere Blutungen

Nun ist die Diagnose da: Der 30-Jährige brach sich den Kiefer und weitere Knochen in der linken Gesichtshälfte. Zudem erlitt er innere Blutungen. „Al-Shahrani ist auf dem Weg in das National Guard Hospital in Riad und wird sich in den nächsten Stunden nach dem Plan des medizinischen Stabs einer Operation unterziehen“, teilte der saudische Verband mit. Unklar war zunächst, ob dies für Alshahrani das Ende der WM bedeutet.