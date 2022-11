Großungarn-Schal: Kiew empört, Österreich witzelt

„Provokant und inakzeptabel“

Österreichs Grüne nehmen den Auftritt Orbáns nicht so gelassen wie das Außenministerium unter Alexander Schallenberg (ÖVP) hin. In Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei das „provokant und inakzeptabel“, so der Europasprecher der Grünen, Michel Reimon. Die Regierungspartei fordert eine sofortige Entschuldigung Orbáns und des ungarischen Botschafters in Österreich, Andor Nagy.