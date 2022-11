Verstörende Mazepin-Aussagen: „Das erwartet euch“

Das letzte Rennen ist absolviert, die Formel-1-Saison 2022 damit zu Ende. Ex-Haas-Pilot Nikita Mazepin nützte die Gelegenheit, um sich mit „Worten der Weisheit“ an die Öffentlichkeit zu wenden. In einem Instagram-Post beschrieb der Russe, welche Schritte man nach dem Aus in der Motorsport-Königsklasse seinem Empfinden nach durchgehe.