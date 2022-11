Haas schimpft mit Mick nach dessen letzter Runde

Am Sonntag fuhr Mick Schumacher wohl zum letzten Mal in einem Haas-Boliden in der Formel 1 seine Runden, dementsprechend genießen wollte der 23-Jährige seine letzten Minuten in der Motorsport-Königsklasse. Sein Team schien jedoch nicht so richtig in Feierlaune zu kommen, schimpfte stattdessen mit Mick in dessen Ehrenrunde.