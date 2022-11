Immer weniger Österreicher folgen Impf-Empfehlung

Über-65-Jährige orientieren sich am stärksten an Empfehlungen

Besonders stark ist der Rückgang bei den älteren Jahrgängen. So ist die Durchimpfungsrate der Über-85-Jährigen von 84 auf 61 Prozent gesunken, bei den 75- bis 84-Jährigen von 86 auf 71. Insgesamt orientieren sich die Senioren über 65 noch am stärksten an den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums. Am höchsten ist die Durchimpfung mit 72 Prozent bei den 65- bis 74-Jährigen.