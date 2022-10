NIG empfiehlt Covid-Impfung für Babys ab 6 Monaten

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) zeigte sich erfreut. „Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Covid-19-Impfstoffe auch bei Kleinkindern einen bestmöglichen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf mit Covid-19 bieten“, meinte er. „Mit den nun auch für Kleinkinder ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat zugelassenen Covid-19-Impfstoffen können alle Eltern, die dies möchten - insbesondere von Kindern aus Risikogruppen -, ihre Kinder vor einem schweren Krankheitsverlauf mit Covid-19 schützen.“ Bisher wurden in Österreich bereits rund 14.000 Impfungen off label in dieser Altersgruppe verabreicht, informierte das Ministerium.