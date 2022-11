Eltern gründen nach Missbrauchsverdacht Initiative

Schlagartig geändert hat sich dann alles im April diesen Jahres. „Der Mann kam auf Besuch in die Gruppe. Meine Kinder verhielten sich vollkommen verstört“, berichtet Ingrid E. Ab diesem Zeitpunkt wollten sich die Geschwister auch nicht mehr fotografieren lassen und hatten panische Angst vor dem Badezimmer. „Ich war mir dann sicher, das etwas vorgefallen ist.“ Die Einrichtung erstattete Anzeige und informierte die Eltern. Die Staatsanwaltschaft reagierte sofort auf den Polizeibericht und ließ die Wohnung des Mannes durchsuchen. Auch das Handy wurde sichergestellt. Gefunden wurde nichts. Ingrid E. ist sich sicher: „Der Fall landete vorher in den Medien. Er hatte also Zeit, Sachen verschwinden zu lassen.“ Und: „Meine Kinder wurden nie befragt, obwohl sie sehr weit in der Entwicklung sind und mir detailliert beschrieben haben, was passiert ist.“