Österreich gegen Italien - ab 20.45 Uhr LIVE

Auch Italiens Teamchef Roberto Mancini dürfte im Vergleich zum 3:1 am Mittwoch in Albanien kräftig umstellen. So werden etwa Torhüter Gianluigi Donnarumma und Mittelfeldstar Nicolo Barella in der Startelf zurückerwartet. Im Zentrum des Dreiersturms dürfte erneut Giacomo Raspadori vom überlegenen Serie-A-Tabellenführer SSC Napoli beginnen. Die „Azzurri“ reisen am Samstagvormittag nach Wien - und treffen damit früher dort ein als das ÖFB-Team, das erst am Abend vom Trainingslager aus Marbella zurückkehrt.