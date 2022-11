Anderts arbeiten anders auf ihrem Bauernhof

Hand in Hand mit der Natur

Hand in Hand mit der Natur zu arbeiten ist ihnen wichtig. Egal ob beim Gemüse, den Kräutern oder dem Wein. Nach Jahren des Aufbaus sind die Anderts vor allem in Wien in der Gastronomie vertreten. Was sie besonders freut: Junge Leute sind an ihrer speziellen Arbeitsweise sehr interessiert. „Mit unserer Art zu arbeiten, kann man Klimaschutz betreiben“, so die beiden. Der Aufwand sei zwar ein bisschen größer, bringe aber Lebensgefühl, Genuss und Mehrwert für die Umwelt.