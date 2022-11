Klopp nennt Katar-WM in Wutrede „eine Katastrophe“

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird sich das eine oder andere Spiel der Fußball-WM in Katar anschauen. Auch, weil dort einige seiner Spieler im Einsatz sind. Aber: „Ich werde meinen Tagesablauf nicht nach Fußball richten und auch ein paar Tage Urlaub machen. Wenn ich Zeit habe, gucke ich Spiele und wenn nicht, dann nicht“, sagte Klopp im Podcast „Ball You Need Is Love“. Bezüglich der Turniervergabe an den Golfstaat meinte der Deutsche in Richtung FIFA: „Da stinkt das System.“