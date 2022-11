Stille Begleiter unterstützen in letzten Stunden

Die „Krone“-Herzensmensch-Gala ging am Freitag, 11. November feierlich über die Bühne. Die „Krone“ sagte gemeinsam mit Service Freiwillige für das Engagement der vielen Freiwilligen in Niederösterreich „Danke“! Drei Vereine wurden mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet. Den zweiten Platz holte sich die Hospizbewegung Baden. Der Verein hilft seit bald 30 Jahren Sterbenden in ihren letzten Stunden. Auch Angehörige werden nach dem Tod eines geliebten Menschen von Freiwilligen betreut.