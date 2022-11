Sportverein Jedenspeigen ist eine große Familie

Die „Krone“-Herzensmensch-Gala ging am Freitag, 11. November feierlich über die Bühne. Die „Krone“ sagte gemeinsam mit Service Freiwillige für das Engagement der vielen Freiwilligen in Niederösterreich „Danke“! Drei Vereine wurden mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet. Platz 3 geht an den SV Jedenspeigen-Sierndorf. Nicht nur am Sportplatz punktet der Fußballverein Sportverein. Lebenslange Freundschaften und viele (Benefiz-)Events machen den Verein so besonders.