Nie mehr solo: In Wien muss niemand allein sein!

Die Laufmontur stimmte, der Wille auch. Die „Krone“ sah den zwei Herren sofort an, dass sie es ernst meinten. Vor allem, als das Duo sich unisono „dehnte“, den Nacken streckte, dann einer voller Inbrunst sagte: „Zwei Bier, bitte!“ Beim Imbiss Sportler Oase Prater, direkt an der Prater-Hauptallee, ist der Name Programm. Hier belohnt sich der eine oder andere Läufer - oft auch im Vorhinein - für die getane Arbeit.