Nico Hülkenberg: „Als wäre ich nie weg gewesen“

Der neue Mann im Fahrerlager von Haas heißt Nico Hülkenberg. Am Donnerstag bestätigte der Rennstall die Unterschrift, der Deutsche wird im kommenden Jahr anstelle von Mick Schumacher nach Formel-1-Punkten jagen. Für ihn fühle es sich so an, als wäre er nie weg gewesen, erklärte er in einem Statement.