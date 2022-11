So reagiert Schumacher auf das Aus in der Formel 1

Haas-Teamchef Günther Steiner trat dem Sohn von Legende Michael Schumacher versöhnlich gegenüber. „Ich möchte Mick für dessen Beitrag für das Team in den letzten Jahren danken. Auch wenn wir in Zukunft getrennte Wege gehen werden, wünscht ihm das gesamte Team alles Gute für die nächsten Schritte in seiner Karriere“, so der Südtiroler.