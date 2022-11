Deutschland müht sich zu Sieg gegen Oman

Gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, trainiert vom Argentinier Rodolfo Arruabarrena, gelang Argentiniens Julian Alvarez auf Vorlage von Messi die Führung in der 17. Minute, Angel di Maria (25., 36.) mit einem sehenswerten Doppelpack und Messi (44.) mit einem Rechtsschuss in den Winkel erhöhten vor der Pause. Danach traf noch Joaquin Correa (60.). Die Argentinier treten bei ihrem WM-Auftakt am 22. November gegen Saudi-Arabien an.