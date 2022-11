Tschechisches Parlament: Russland „terroristisch“

Das tschechische Parlament hat das gegenwärtige Regime in Russland als „terroristisch“ eingestuft und Russlands jüngste Attacken gegen die ukrainische Energie-Infrastruktur scharf verurteilt. Zudem erklärte das Unterhaus in der am Dienstagabend beschlossenen Resolution in Prag, dass es die vor Kurzem abgehaltenen Scheinreferenden über den Anschluss von vier okkupierten ukrainischen Regionen zu Russland nicht anerkennt.