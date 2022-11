Mariah Carey darf nicht „Queen of Christmas“ sein

Alles, was sie zu Weihnachten wollte … war der offizielle Titel „Queen of Christmas“. Doch Mariah Carey bekam vom US Trademark Board kein Geschenk - sondern die Rute. Die Behörde wies den Antrag der „All I Want for Christmas“-Sängerin ab, die sich ihren Titel als Marke urheberrechtlich schützen lassen wollte. Auch ihre Versuche, sich die Rechte für „Princess Christmas“ und „Christmas Princess“ zu sichern, wurden abgeschmettert.