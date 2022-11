Julie (16) kämpft wie eine Löwin gegen Kopftumor

Extrem seltene Krebsvariante

Belinda und Julie suchten schließlich noch Hilfe bei einer Augenärztin. „Die hat erkannt, dass etwas auf dem linken Sehnerv liegt, und sie sofort ins Spital eingewiesen“, erzählt die 53-Jährige. Das war am 12. Juni 2020 - nur fünf Tage später wurde das Mädchen operiert. Diagnose: Gehirntumor. „Wir mussten dann sieben Wochen auf den histologischen Befund warten. Am 14. August stand fest - es ist ein Astroblastom. Eine seltene Krebsvariante, von der es in 35 Jahren nur zwei Fälle gab“, so die Mutter. Zu dem Zeitpunkt war Julie bereits nach Wiener Neustadt überstellt worden, wo drei Tage später eine Chemo samt sechswöchiger Strahlentherapie begann.