Gibt es ein Gender-Verbot im Bürgermeister-Büro?

Das war nicht die einzige Verwirrung der vergangenen Wochen im Bürgermeisterbüro. In einer internen Mail sprach Preuners Büroleiter Bernd Huber gegenüber einem Kollegen ein Gender-Verbot aus. „Und bitte: wir gendern hier nicht, wenn Du in Versuchung kommen solltest :-)“, schrieb der Büroleiter. Irrtümlicherweise schickte Huber diese Antwort an einen Bürger und nicht an den Kollegen.