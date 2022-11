„Wenn wir verlieren, haut jeder auf uns drauf!“

Lieber „Feintuning“

Ganz auf die leichte Schulter wird Österreichs Team Andorra am Mittwoch nicht nehmen. Auch wenn der Test in Málaga (18 Uhr) ungelegen kommt, aber von der UEFA vorgeschrieben ist. Teamchef Rangnick hätte lieber die Trainingszeit „für Feintuning“ genutzt. „Es ist ja der letzte Lehrgang, bevor es ernst wird“, spricht der Deutsche den Start in die EM-Quali im März an.