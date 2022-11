Ronaldo zofft nun auch in Portugals Nationalteam

In einem TV-Interview am Sonntag hatte Ronaldo erklärt, man habe ihn in Old Trafford „betrogen“ und dränge ihn aus der Mannschaft, vor Trainer Erik ten Hag habe er keinen Respekt. Auch zu Rangnick, vergangenes Frühjahr noch Trainer der „Red Devils“, fand der Stürmer klare Worte. „Dieser Typ ist nicht einmal Trainer“, urteilte der 37-Jährige.