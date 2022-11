Nach Ronaldo-Rundumschlag: So reagiert ManUtd!

Der Rundumschlag von Cristiano Ronaldo schlägt große Wellen! Nachdem erste Passagen eines Wut-Interviews des Ex-(?)-Superstars am Sonntagabend ausgestrahlt worden waren, rätselt die Fußball-Welt weiter, was den Portugiesen zu derart harschen Worten - über Trainer Erik ten Hag, die Klubführung oder auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick - trieb und was diese nun für seine Zukunft bedeuten. Cristiano Ronaldos Arbeitgeber Manchester United reagierte erst nach einer ersten Schrecksekunde …