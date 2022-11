ÖFB-Gegner: Liliput unter den Fußballzwergen

„Ich muss sie informieren, dass wir nicht über das Privatleben unserer Spiele sprechen. In den Medien treten sie nur als Fußballer auf.“ Die Antwort von Andorras Fußball-Verband auf die „Krone“-Bitte am Wochenende, Andorras Kader und die Berufe der Amateur-Kicker zu erfahren. Ein Versuch war es wert, die Antwort freundlich, aber klar. Auf wen treffen die ÖFB-Stars also am Mittwoch (18 Uhr) in Malaga? Es ist die Nummer 151 der FIFA-Weltrangliste. Ein kleines unabhängiges Fürstentum mit rund 78.000 Einwohnern in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Ski-Fans wahrscheinlich bekannt. Es gibt rund 300 Pisten-Kilometer, sogar Weltcup-Rennen.