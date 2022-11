Teamchef Rangnick testet Deutschlands Supertalent

Zum Einsatz kommen wird Wanner in den beiden Testspielen am Mittwoch (18 Uhr) in Malaga gegen Andorra und am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien gegen Italien aber nicht. Das wäre wegen dessen Partien in der deutschen U17 und U18 auch gar nicht so einfach und unbürokratisch möglich gewesen. Rangnick: „Wir haben es aber auch mit ihm und seiner familiären Beratung besprochen, dass er einfach diese Woche nutzt, um bei uns mitzutrainieren und einen Eindruck zu bekommen, wie es bei uns zugeht in der Nationalmannschaft, um dann für die Zukunft irgendwann auch eine endgültige Entscheidung treffen zu können.“